Прогноз на матч «Шахтар» - «Маккабі»

Після перемоги в Тель-Авіві команда Луїша Каштру повинна на класі виходити в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Після першого матчу «Маккабі» - «Шахтар» питання виходу в 1/8 фіналу Ліги Європи для команди Луїша Каштру практично вирішено. «Гірники» на виїзді впевнено виграли 2:0 і тепер у них 96% на вихід до наступної стадії плей-офф за оцінками аналітиків Parimatch. Також експерти дають «Шахтарю» 56% на перемогу у найближчому матчі, 17% у «Маккабі» та 27% на нічию.

Статистика першого матчу говорить про те, що «Жовті дияволи» мали бажання нав’язати боротьбу донеччанам, але клас дався взнаки. Немає жодних сумнівів у тому, що минулорічний півфіналіст ЛЄ переважає за класом скромну за європейським масштабом команду «Маккабі». Проте наявність гольових нагод біля воріт Анатолія Трубіна та далеко неідеальна гра в обороні «Шахтаря» натякають на те, що про недооцінку суперника не може бути й мови.

Чинний чемпіон УПЛ має без проблем долати дану стадію турніру, пам’ятаючи, що вже у неділю їм необхідно буде приймати на власному полі луганську «Зорю» – дуже непростого суперника у дуже важливому матчі внутрішнього чемпіонату, в якому не хотілося б втрачати очки.

До слова, у внутрішніх чемпіонатах команди на вихідних здобули по перемозі. «Шахтар» спокійно переграв львівський «Рух», також забивши двічі та не пропустивши. «Маккабі» у виїзному матчі здолав «Хапоель» з Беєр-Шева в 1/16 Кубку Ізраїля.

Сподіваємось, що підопічні Луїша Каштру подарують своїм вболівальникам футбольне свято та упіймають кураж в матчі з ізраїльтянами, адже цьому сприяє результат першого матчу. Проте очевидно, що в голові тренерського штабу присутні думки про недільний поєдинок в УПЛ, через що відпочинок можуть отримати ключові виконавці донеччан. Тож слідкуйте за трансляцією матчу-відповіді плей-оф Ліги Європи УЄФА та підтримайте українську команду. Початок гри у четвер, 25 лютого, о 19:55.

Фото: сайт ФК "Шахтар"