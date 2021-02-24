Президент УАФ підтримав ініціативу Ярославського відродити «Металіст»
Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає Укрінформ.
"Із великим натхненням дізнався про лист-звернення президента легендарного ФК "Металіст" Олександра Ярославського до влади Харківщини із пропозицією об’єднатися з усіма небайдужими земляками й відданими вболівальниками та відродити справжній героїчний ФК "Металіст", - зазначив Павелко. - Той "Металіст", який зовсім недавно захоплював своєю грою не лише харків’ян, а й мільйони шанувальників футболу по всій Україні та далеко за її межами. Дуже вдячний Олександру Ярославському за таку ініціативу! Як член виконкому УЄФА і президент УАФ буду всіляко сприяти її реалізації. Вірю, що вже у найближчому майбутньому харківський клуб, заснований ще 1925 року, знову зачаровуватиме нас своєю грою в УПЛ, Кубку України та єврокубках - і, зокрема, в Лізі чемпіонів!»
Напередодні Олександр Ярославський заявив що домовився із міською владою Харкова про відродження "Металіста" і знову готовий вкладати гроші у футбольний клуб, власником якого він був у 2006-2012 роках.
Фото: uaf.ua.