Президент УАФ підтримав ініціативу Ярославського відродити «Металіст»

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко підтримав ініціативу колишнього власника "Металіста" Олександра Ярославського, який висловив бажання відродити харківський футбольний клуб.

Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає Укрінформ.

"Із великим натхненням дізнався про лист-звернення президента легендарного ФК "Металіст" Олександра Ярославського до влади Харківщини із пропозицією об’єднатися з усіма небайдужими земляками й відданими вболівальниками та відродити справжній героїчний ФК "Металіст", - зазначив Павелко. - Той "Металіст", який зовсім недавно захоплював своєю грою не лише харків’ян, а й мільйони шанувальників футболу по всій Україні та далеко за її межами. Дуже вдячний Олександру Ярославському за таку ініціативу! Як член виконкому УЄФА і президент УАФ буду всіляко сприяти її реалізації. Вірю, що вже у найближчому майбутньому харківський клуб, заснований ще 1925 року, знову зачаровуватиме нас своєю грою в УПЛ, Кубку України та єврокубках - і, зокрема, в Лізі чемпіонів!»

Напередодні Олександр Ярославський заявив що домовився із міською владою Харкова про відродження "Металіста" і знову готовий вкладати гроші у футбольний клуб, власником якого він був у 2006-2012 роках.

Фото: uaf.ua.