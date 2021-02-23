Ярославський хоче відродити «Металіст»

У 2016-му році «Металіст» визнали банкрутом і клуб припинив існування.

Колишній президент «Металіста» Олександр Ярославський закликав відродити харківський клуб, передає Укрінформ.

«В 2025 році виповниться 100 років з дня заснування легендарного харківського клубу. Наш обов'язок як патріотів Харкова і Харківщини зустріти цей ювілей гідно.

Але поки від того славного «Металіста» залишилася одна назва, а створена до Євро-2012 інфраструктура приходить в непридатність.

Тому я пропоную всім небайдужим землякам, уболівальникам з гарячими серцями, місцевій владі, зацікавленій в розвитку регіону, об'єднатися і відродити справжній героїчний «Металіст».

Зі свого боку обіцяю докласти всіх зусиль для того, щоб повернути колишню славу», - написав Ярославський.

Цей лист направлений до в.о. міського голови Харкова Ігорю Терехову, голові Харківської обласної державної адміністрації Айні Тимчук та голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну. Терехов вже підтвердив, що готовий разом з Ярославським відродити клуб.

Як повідомляв Укрінформ, Ярославський був президентом «Металіста» з 2005 по 2012 рік. У 2016-му році «Металіст» визнали банкрутом і клуб припинив існування. У цьому ж році створили команду «Металіст 1925».