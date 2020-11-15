Перша ліга: «Чорноморець» обіграв «Металіст 1925», перемоги «Вереса» і «Полісся»

«Чорноморець» втримує лідерство після матчів 13-го туру.

В центральному матчі 13-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги «Чорноморець» (Одеса) обіграв на своєму полі «Металіст 1925» (Харків) - 2:0, повідомляє Укрінформ.

В Одесі зустрілись претенденти на путівки в УПЛ – «Чорноморець» та харківський «Металіст 1925». Господарі здобули важливу перемогу у меншості (на 57-й хвилині вилучили Микицея) – 2:0. За одеситів м’ячі забили Кожушко і Діденко.

Результати інших матчів 13-го туру: «Гірник-Спорт» - «Полісся» - 0:2, «Кремінь» - «Кристал» (Херсон) – 1:0, «Нива» (Тернопіль) - «Миколаїв» - 0:0, «Верес» - «Волинь» - 2:0, «Прикарпаття» - «Альянс» - 1:0, «Оболонь» - «Авангард» (Краматорськ) – 5:0.

Турнірне становище у верхній частині таблиці: 1.«Чорноморець» - 27 (13), 2.«Гірник-Спорт» - 23 (12), 3.«Верес» - 21 (11), 4.«Волинь» - 21 (12), 5.«Металіст 1925» - 19 (12).

Фото: сайт ФК "Чорноморець"