Перша ліга: «Чорноморець» і «Гірник-Спорт» здобули чергові перемоги

Футболісти одеського "Чорноморця" упевнено обіграли 10 листопада херсонський "Кристал" (4:0) у 12-у турі чемпіонату України серед команд Першої ліги.

М'ячі у Херсоні забили Віктор Лиховидько (2-а хвилина), Станіслав Микицей (69), Олег Кожушко (84) та Костянтин Граматік (86), передає Укрінформ.

На 79-й хвилині Ігор Семенина ("Кристал") не реалізував пенальті.

Чергову перемогу здобула й команда "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні), яка має перевагу над "Чорноморцем" за втраченими очками. Клуб з Полтавщини здолав у гостях краматорський "Авангард" - 3:0. А от рівненський "Верес" несподівано програв "Альянсу" з Липової Долини - 1:2.

Результати інших поєдинків: "Полісся" (Житомир) - "Нива" (Вінниця) - 0:1, "Агробізнес" (Волочиськ) - "Кремінь" (Кременчук) - 5:1, Металіст 1925 (Харків) - "Прикарпаття" (Івано-франківськ) - 1:0, "Волинь" (Луцьк) - "Оболонь" (Київ) - 2:1, "ВПК-Агро" (Шевченківка) - "Миколаїв" - 0:4.

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Становище лідерів Першої ліги: "Чорноморець" - 24 очки (після 12-ти ігор), "Гірник-Спорт" - 23 (11), "Волинь" - 21 (11), "Металіст" - 19 (11), "Агробізнес" - 19 (11), "Миколаїв" - 18 (11), "Верес" - 18 (10).

13-й тур відбудеться 15-16 листопада.

Фото: chernomorets.odessa.ua.