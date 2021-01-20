Ярославський започаткував стипендію для харківської школи, в якій навчався

Кращі учні та педагогічні працівники Харківської загальноосвітньої школи №128 з січня отримуватимуть стипендію Почесного громадянина міста Харкова Олександра Ярославського, який є випускником цього закладу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на офіційний сайт Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету.

Як повідомили в Департаменті освіти, Ярославський прийняв рішення спрямувати кошти, які він отримує як Почесний громадянин міста Харкова, на стимулювання інтелектуального, творчого та фізичного розвитку учнів, а також соціальну підтримку педагогічних працівників та підвищення їхньої мотивації до організації ефективної роботи.

Так, протягом десяти місяців стипендію отримуватимуть кращі школярі з 32-х класів школи, які за підсумками попереднього місяця особливо відзначилися в навчальній, науково-дослідницькій, творчій, спортивній та громадській діяльності.

Крім того, грошову нагороду отримають 20 педагогічних працівників, які підготували учнів-переможців інтелектуальних, спортивних, творчих змагань, мають досягнення в науково-методичній діяльності, йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, меценатська діяльність українського бізнесмена, власника і президента групи DCH Ярославського спрямована на підтримку молоді міста. Так, у 2019 році Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна отримав від бізнесмена передплату на академічні журнали та публікації оксфордського університетського видавництва Oxford University Press, що зробило ці наукові ресурси бази повністю доступними для всіх охочих з будь-якого комп’ютера університетської мережі. Крім того, на території ХНУ ім. В.Н.Каразіна за кошти Ярославського встановлені пам’ятники історично пов’язаним з університетом видатним особистостям.

За сприяння розвитку навчальних закладів Ярославському у 2018 році присвоєні звання Почесного доктора Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна і Харьківського національного університету міського господарства імені Бекетова. У 2020 році Ярославський став Почесним громадянином Харкова.