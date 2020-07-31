НБУ дозволив Ярославському придбати банк "Кредит Дніпро"

Національний банк погодив набуття істотної участі в АТ «Банк Кредит Дніпро» Олександру Ярославському.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк України погодив громадянину України Олександру Ярославському пряме набуття істотної участі в розмірі 100% статутного капіталу АТ "Банк Кредит Дніпро",- йдеться в повідомленні.

Відповідне рішення 30 липня 2020 року ухвалив Комітет із питань нагляду і регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем Національного банку.

Як повідомлялось, на сьогодні контролером АТ «Банк Кредит Дніпро» є Віктор Пінчук, який опосередковано володіє 100% статутного капіталу банку.

Олександр Ярославський - український бізнесмен, колишній співвласник УкрСиббанку і президент харківського ФК «Металіст» із 2005 по 2012 роки.

Пріоритетними напрямками діяльності Групи DCH, якою володіє Ярославський, є фінанси, промисловість, видобуток корисних копалин, транспорт, девелопмент, виробництво будматеріалів, готельний бізнес тощо.

Читайте також: Ярославський просить не забирати бюджетне фінансування реконструкції Дніпровського аеропорту

Серед українських активів DCH - Харківський тракторний завод, рудник "Суха балка" (Кривий Ріг), Дніпровський металургійний завод (ДМЗ), страхова компанія "ІНГО Україна", Міжнародний аеропорт "Харків", "Українська гірничодобувна компанія" (УГДК), готель Kharkiv Palace Hotel 5*, мережа ТРЦ "Караван Megastore", регбійний клуб "Олімп" тощо.