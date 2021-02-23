Став відомий склад збірної України з футзалу на матчі з Хорватією

Головний тренер національної чоловічої збірної України Олександр Косенко оприлюднив склад команди на поєдинки проти команди Хорватії на груповому етапі кваліфікації чемпіонату Євро-2022.

Поєдинки відбудуться 3 березня (в Осієку) і 7 березня (у Запоріжжі), повдіомляє пресслужба Асоціація футзалу України. Склад збірної України з футзалу: воротарі - Кирило Ципун ("Продексім"​), Олександр Сухов ("ХІТ"​), Назарій-Зеновій Войтович ("Енергія"​); універсали - Сергій Малишко, Михайло Грицина, Микола Грицина (усі - "Столиця"​, Білорусь), Олег Єрьомін ("Вітен", Білорусь​), Михайло Зварич, Ігор Корсун, Петро Шотурма, (усі - "Продексім"), Олександр Педяш, Сергій Журба (обидва - "ХІТ"​), Микола Микитюк, Артем Фаренюк (обидва - "Ураган"​), Тарас Кузь ("Енергія"​). Читайте також: Збірна України розгромила албанців у відборі на Євро-2022 з футзалу Підготовку до матчів з хорватами підопічні Олександра Косенка розпочнуть 28 лютого у Броварах. Становище команд у відбірковій групі 1 Євро-2022: Хорватія - 6 очок (після 2-х матчів), Україна - 3 (1), Данія - 0 (1), Албанія - 0 (2). На фото: Олександр Косенко/uaf.ua.