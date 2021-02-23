Став відомий склад збірної України з футзалу на матчі з Хорватією
Поєдинки відбудуться 3 березня (в Осієку) і 7 березня (у Запоріжжі), повдіомляє пресслужба Асоціація футзалу України.
Склад збірної України з футзалу:
воротарі - Кирило Ципун ("Продексім"), Олександр Сухов ("ХІТ"), Назарій-Зеновій Войтович ("Енергія");
універсали - Сергій Малишко, Михайло Грицина, Микола Грицина (усі - "Столиця", Білорусь), Олег Єрьомін ("Вітен", Білорусь), Михайло Зварич, Ігор Корсун, Петро Шотурма, (усі - "Продексім"), Олександр Педяш, Сергій Журба (обидва - "ХІТ"), Микола Микитюк, Артем Фаренюк (обидва - "Ураган"), Тарас Кузь ("Енергія").
Підготовку до матчів з хорватами підопічні Олександра Косенка розпочнуть 28 лютого у Броварах.
Становище команд у відбірковій групі 1 Євро-2022: Хорватія - 6 очок (після 2-х матчів), Україна - 3 (1), Данія - 0 (1), Албанія - 0 (2).
На фото: Олександр Косенко/uaf.ua.