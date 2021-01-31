Збірна України розгромила албанців у відборі на Євро-2022 з футзалу

Національна збірна України з футзалу провела стартовий поєдинок групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2022.

У Тирані «синьо-жовті» здобули переконливу перемогу над збірною Албанії з рахунком 10:3 (5:2), повідомляє Укрінформ.

У складі команди Олександра Косенка м'ячі забили Михайло Зварич, який оформив хет-трик на 1-й, 14-й і 27-й хвилинах, Петро Шотурма (6), Микола Білоцерківець (14), Артем Фаренюк (19, 26), Микола Грицина (23), Олег Єрьомін (36) і Сергій Малишко (40).

Наступний відбірковий матч українці проведуть 3 березня в Осієку проти збірної Хорватії.

Турнірне становище в групі 1: Хорватія - 6 очок (після 2-х ігор), Україна - 3 (1), Данія - 0 (1), Албанія - 0 (2).

Вісім переможців груп і шість кращих володарів других місць приєднаються до Голландії у фінальній стадії Євро-2022. Два гірших володарі других місць зіграють 14-17 листопада в стикових матчах.

Фінальний турнір чемпіонату Європи з футзалу пройде з 9 січня по 6 лютого 2022 року.

Фото: futsal.com.ua.