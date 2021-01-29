Футзал: телеканал «Футбол» покаже усі матчі збірної України у відборі на Євро-2022

31 січня телеканал покаже матч Албанія – Україна.

Телеканали «Футбол» транслюватимуть матчі збірної України у кваліфікації футзального Євро-2022. Всі зустрічі покажуть в прямій трансляції, передає Укрінформ.

31 січня в 19:00 на каналі «Футбол 1» відбудеться прем'єрна трансляція - Албанія - Україна.

У відборі українці по два рази зіграють з командами Данії, Албанії та Хорватії. Стадія відбору триватиме до середини квітня. У фінальну стадію турніру вийдуть переможці груп, а також 6 кращих других місць.

Чемпіонат Європи з футзалу-2022 пройде з 19 січня по 6 лютого 2022 року в Нідерландах.

Як повідомляв Укрінформ, матч Україна - Данія в відборі на Євро-2022 з футзалу перенесли з 27 січня на 8 квітня.