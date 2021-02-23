Йовичевич - найкращий футбольний тренер 15 туру чемпіонату УПЛ

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки 15-го туру чемпіонату країни серед клубів Прем'єр-ліги.

Як передає пресслужба об'єднання, найкращим тренером фахівці назвали наставника "Дніпра-1" Ігора Йовичевича, передає Укрінформ.

"Підопічні Йовичевича завдали поразки донецькому "Олімпіку" (2:0), здобувши шість очок у двох стартових турах і відірвавшись від зони вильоту. Окремо хочеться відзначити стабілізацію складу та особливість роботи Йовичевича: учетверте в чемпіонаті гравці, яких він випускає на заміну, відзначаються голами. Це показник на рівні з Луческу, а кращий - лише у трьох тренерів (у Каштру, Рябоконя - по 5, у Костишина - 6)", - йдеться у повідомленні.

У 16-у турі "Дніпро-1" 27 лютого зіграє з "Маріуполем".

Фото: uafc.org.ua.