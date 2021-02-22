Триває другий етап дебютного Кубку України з кіберспорту

12 найсильніших команд з дисципліни CS:GO сформували Суперлігу.

У вересні минулого року завдяки зусиллям Федерації кіберспорту України кіберспорт визнали в Україні як офіційний вид спорту. І ось перші масові змагання вже у самому розпалі. У Кубку України з дисципліни CS:GO вже минув перший етап, який визначив 12 найсильніших команд, що сформували Суперлігу, передає Укрінформ.

Учасники Суперліги продовжать боротьбу за призовий фонд у розмірі 250 тисяч гривень. Партнером змагань виступає бренд Parimatch – провідний букмекер у світі кіберспорту.

Інвайти в SuperLeague: PurplePills (Черкаси), -GUESS- (Вінниця та Чернігів), megaBOTS (Івано-Франківськ, Рівне та Вінниця), MIL CyberZone (HLOP4KI) (Львів), KYIVMICTOKBITIB (Київ), MarlianeSports (Київ), Camry2_4 (Дніпро), hateMania (hM-) (Харків), BlackSea (Одеса) та 99problemsCS (Запоріжжя), а також 2 команди із плей-офф дивізіону Б: EMICO (Київ) та QUINQUE (Полтава).

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Загалом же у Кубку зареєструвалися 305 команд з усіх областей, що стало рекордом України. Після остаточної реєстрації та перевірки учасників, у змаганнях взяли участь 910 спортсменів, які зіграли в рамках першого етапу понад 2000 матчів. Трансляції матчів на офіційних Twitch-каналах twitch.tv/uesf_ua та twitch.tv/uesfcsgo2 користувалися неабиякою популярністю.

Етап Суперліги розпочався 13 лютого. З 12 команд Суперліги визначиться 6 найсильніших, які потім розіграють призові місця у фінальній частині змагань. Нагадаємо, що розмір призового фонду турніру – 250 тисяч гривень.

Всі учасники наголошують, що у Кубку України вистачає конкуренції і перемоги даються дуже непросто. Також гравці вже почали надавати певні пропозиції, які вони хотіли б бачити у наступному турнірі. Зокрема, деякі команди відмітили, що графік дуже щільний, і вони хотіли б мати більше часу на відпочинок. Але це в основному пропозиція від міксів, а ось для повноцінних команд такий формат зручний, адже не порушує план тренувань.