Один з кращих гравців в CS:GO став бренд амбасадором Parimatch

Марсело Аугусто Давид, відомий також як coldzera, працюватиме в одній команді з такими легендами спорту як Майк Тайсон і Конор Макгрегор.

Компанія Parimatch підписала контракт з легендарним гравцем в CS:GO Марсело Аугусто Давидом coldzera в якості глобального амбасадора в кіберспорті. Coldzera підтримуватиме ініціативи Parimatch в соціальних мережах, передає Укрінформ.

Coldzera – бразильський професіональний кіберспортсмен в дисципліні CounterStrike:GlobalOffensive, кращий гравець планети 2016 і 2017 років, а також багаторазовий призер найрізноманітніших турнірів. На його рахунку 21 золота нагорода.

«Радий оголосити про партнерство з Parimatch і приєднатися до свого бойового побратима по CS:GO Данилу Zeus Тесленко. Також для мене велика честь бути в одній команді амбасадорів разом з такими легендами світового спорту як Майк Тайсон і Конор Макгрегор.

Я знаю, що Parimatch – це відповідальна компанія, яка дійсно занурена в кіберспорт і вносить значний вклад в технології розваг. Я вдячний кіберспорту за багато чого в своєму житті, тому хочу зробити щось для його розвитку не лише в грі. Разом з Parimatch ми будемо розвивати кіберспорт в Бразилії і спробуємо трохи відвернути моїх земляків від футболу», - заявив Марсело Аугусто Давид.

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«Це чудові новини для Parimatch і кіберспортивної спільноти. Наша компанія є глобальним брендом, а партнерство з Марсело розповість про нас бразильським фанатам кіберспорту і відкриє двері на глобальний ринок. Марсело допоможе нам вибудувати комунікацію – адже дуже важливо, щоб професіонали кіберспорту ділилися досвідом і надихали фанатів», - розповів керівник напрямку кіберспорту Parimatch Степан Шульга.

Parimatch – це авангард кіберспорту в беттінгу. Компанія приділяє розвитку кіберспортивного напрямку стільки ж часу, скільки і традиційним видам спорту. Значна частина розробок R&D центру Parimatch Tech зосереджена на нових функціях щодо поліпшення користувацького досвіду для шанувальників ігор – саме тому бренд вважається одним з лідерів киберспортівних букмекерів.

Як повідомляв Укрінформ, в команду бренд амбасадорів Parimatch входять суперзірка ММА Конор Макгрегор, боєць ММА Ярослав Амосов, боєць UFC Марина Мороз, боксер Федір Черкашин, також обличчям бренду був легендарний король боксерського рингу Майк Тайсон. Компанія підписала партнерські угоди з Ла Лігою, футбольними клубами «Ювентус», «Лестер» і «Евертон» - так бренд підвищує свою впізнаваність серед шанувальників футболу з усього світу.