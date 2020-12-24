Parimatch став партнером Кубка України з кіберспорту

Переможець Кубку України стане відомий на початку весни.

Команди з усієї країни боротимуться за перемогу в Кубку України з кіберспорту (дисципліна CS:GO) та призовий фонд у розмірі 250 тисяч гривень. Грандіозні змагання стартують вже у січні. Турнір пройде за підтримки Міністерства молоді та спорту України, а партнером змагань виступить бренд Parimatch – провідний букмекер в світі кіберспорту, який має великий міжнародний досвід підтримки кіберспортивнихзмагань, повідомляє Укрінформ.

Переможець Кубку України стане відомий на початку весни. Під час першого відбіркового етапу буде визначено топ-12 команд. У фінальну ж частину потрапить 6 найкращих команд. Участь у турнірі абсолютно безкоштовна.

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Варто відзначити, що це перші масштабні змагання, які пройдуть після того як кіберспорт визнали видом спорту в Україні. Гравці з України вже відомі по всьому світу. Але кіберспорт і до цього активно розвивався у нашій країні за підтримки бренда Parimatch, який регулярно реалізовував цікаві турніри з різних видів кіберспорту та став партнером таких визначних команд як Fnatic, Virtus.Pro, TeamSpirit та Hellraisers. Також амбасадором компанії є Данило Zeus Тесленко – жива легенда CounterStrike.

З визнанням кіберспорту як офіційного виду спорту в Україні підтримка та популярністьукраїнського кіберспорту буде лише зростати. Це відчують як гравці, так і вболівальники, всіх їх очікує ще більше цікавих турнірів, які подарують безліч яскравих та фантастичних емоцій.

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«Parimatch - сучасна та інноваційна компанія, тому ми просто не могли не підтримати такі грандіозні змагання як Кубок України. Сьогодні кіберспорт – це запальні емоції та драйв. Недарма його визнали видом спорту на державному рівні. Серед вболівальників кіберспорту мільйони людей, і це лише в Україні. Для молоді це стиль життя і майбутнє, яке вже наступило», - розповів представник Parimatch Вадим Місюра.