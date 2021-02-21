«Інгулець» відібрав очки у «Ворскли» в матчі футбольної Прем'єр-ліги

Футболісти «Інгульця» (Петрове) зіграли внічию з полтавською «Ворсклою» у поєдинку 15-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

Матч на стадіоні ім. О. Бутовського у Полтаві завершився з рахунком 2:2, передає Укрінформ.

М'ячі забили: Младен Бартулович (22-а хвилина, з пенальті), Ніка Січинава (62) - у складі «Інгульця»; Руслан Степанюк (49), Владислав Кулач (75, з пенальті) - у «Ворскли».

У неділю, 21 лютого, також зіграють донецький «Шахтар» зі львівським «Рухом», чернігівська «Десна» з київським «Динамо».

15-й тур завершиться у понеділок, 22 лютого, зустріччю донецького «Олімпіка» та «Дніпра-1» на столичному стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського (19.00; «Футбол 1»).

Результати інших матчів туру:

«Маріуполь» - «Зоря» (Луганськ) - 0:1

гол: Шахаб Захеді (34-та хвилина);

«Олександрія» - «Минай» - 3:0

голи: Валерій Лучкевич (40), Валерій Бондаренко (52), Роман Вантух (57);

«Львів» - «Колос» (Ковалівка) - 0:2

голи: Павло Оріховський (33, 74, з пенальті).

Турнірне становище: «Динамо» - 33 очки (після 14-ти ігор), «Шахтар» - 30 (14), «Зоря» - 26 (14), «Десна» - 23 (14), «Ворскла» - 22 (15), «Олександрія» - 22 (15), «Колос» - 22 (15), «Олімпік» - 17 (13), «Маріуполь» - 16 (15), «Інгулець» - 12 (15), «Львів» - 12 (14), «Дніпро -1» - 11 (14), «Рух» - 10 (14), «Минай» - 10 (14).

Фото: upl.ua.