Серб Джокович удев'яте виграв Australian Open

Сербський тенісист Новак Джокович став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open) - першого в сезоні турніру серії Grand Slam, який завершився в Мельбурні (загальний призовий фонд - $55,2 млн).

У фінальному матчі Джокович у трьох сетах завдав поразки росіянину Дмитру Медведєву з рахунком 7:5, 6:2, 6:2, повідомляє Укрінформ.

Для 33-річного Джоковича це був дев'ятий фінал на Australian Open, в якому Новак здобув дев'яту перемогу. Серб виграв 18-й титул Grand Slam, встановивши новий рекорд за кількістю тижнів на першій сходинці світової класифікації - 311.

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Медведєв грав у фіналі турніру серії Grand Slam вдруге - у 2019 році Дмитро програв на US Open іспанцю Рафаелю Надалю.

Фото: Getty Images.