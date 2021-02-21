Додіг і Полашек стали чемпіонами Australian Open у парному розряді

У Мельбурні визначилися переможці турніру серії Grand Slam Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу у чоловічому парному розряді.

Переможцями Australian Open стали хорват Іван Додіг та Філіп Полашек зі Словаччини, які у фіналі за півтори години обіграли чинних чемпіонів американця Раджива Рама та британця Джо Солсбері - 6:3, 6:4, передає Укрінформ.

Для Додіга це вже другий парний титул на турнірах серії Grand Slam, а Полашек вперше виграв мейджор.

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Australian Open завершиться 21 лютого чоловічим фіналом Новак Джокович (Сербія) - Дмитро Медведєв (Росія).

Фото: atptour.com.