Британія запропонує УЄФА провести весь Євро-2020 у себе

Збірна України потрапила в групу до Голландії, Австрії та Північної Македонії.

Великобританія запропонує УЄФА провести весь чемпіонат Європи з футболу в цьому році у себе в країні, повідомляє Sunday Times, передає Укрінформ.

Повідомляється, що міністерство розробило план по поверненню уболівальників на стадіони до кінця травня. В країні запевняють, що це буде можливо набагато раніше, ніж в більшості країн Європи. Стадіон «Уемблі», за планами, повинен прийняти півфінал турніру, а 11 липня - фінал, але урядові джерела повідомили, якщо їх попросять провести більше матчів, вони дадуть згоду.

Через пандемію коронавірусної інфекції Євро-2020 перенесли на 2021 рік. При цьому УЄФА вирішив не міняти назву першості.

Нагадаємо, планувалося, що чемпіонат Європи пройде в 12 містах - Санкт-Петербурзі, Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Копенгагені, Амстердамі, Більбао, Глазго, Будапешті та Дубліні.

Фото: Getty Images.