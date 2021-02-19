Українські футбольні арбітри судитимуть матч відбору жіночого Євро-2022

Українські футбольні арбітри судитимуть матч відбору жіночого Євро-2022

Укрінформ
Бригада футбольних суддів з України обслуговуватиме поєдинок відбіркового турніру чемпіонату Європи-2022 серед жінок Фінляндія - Португалія.

Матч відбудеться у Гельсінкі 19 лютого і розпочнеться о 18.15 за київським часом, повідомляє пресслужба УАФ. 

Головний арбітр зустрічі - Катерина Монзуль. На лініях їй допомагатимуть Марина Стрілецька та Світлана Грушко. 

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Обов'язки четвертого рефері виконуватиме Анастасія Романюк.

Фото: uaf.ua.

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