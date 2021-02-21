Чемпіонат світу з біатлону завершують мас-старти

У заключний день чемпіонату світу з біатлону в Поклюці (Словенія) в неділю, 21 лютого, пройдуть гонки з масовим стартом.

О 13.30 за київським часом у жіночому мас-старті на 12,5 км з чотирма вогневими рубежами Україну представлятимуть Олена Підгрушна (21-й стартовий номер) і Дар'я Блашко (24), передає Укрінформ. У чоловічій гонці з масовим стартом на 15 км о 16.15 виступить Артем Прима (16). Читайте також: Українки здобули «бронзу» в естафеті чемпіонату світу з біатлону Біатлонний сезон продовжить 4 березня етап Кубка світу в Нове Место (Чехія).