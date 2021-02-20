Українки здобули «бронзу» в естафеті чемпіонату світу з біатлону

Біатлоністки збірної України стали у суботу бронзовими призерками в естафетній гонці чемпіонат світу у Поклюці (Словенія).

Наша команда у складі Анастасії Меркушиної, Юлії Джими, Дар'ї Блашко та Олени Підгрушної мала 9,2 секунди відставання і використала 7 додаткових патронів на вогневих рубежах, передає Укрінформ.

"Золото" виграли норвежки (Інгрід Тандревольд, Тіріль Екгофф, Ида Лієн, Марте Ройзланд), які показали час 1 годину 10 хвилин 39 секунд (11 додаткових патронів).

"Срібло" в команди Німеччини (+8,8; 5).

Загалом на старт вийшли 23 команди.

Сьогодні у Поклюці також пройде чоловіча естафетна гонка (4х7,5 км). За українську команду виступлять Богдан Цимбал, Дмитро Підручний, Артем Прима та Антон Дудченко.

Завершиться чемпіонат світу з біатлону у Словенії у неділю, 21 лютого, гонками з масовим стартом.

Фото: Getty Images.