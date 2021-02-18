ЧС із біатлону: Україна - четверта в одиночному міксті

ЧС із біатлону: Україна - четверта в одиночному міксті

Укрінформ
Збірна України у складі  Артема Прими та Дар'ї Блашко фінішувала четвертою в одиночній змішаній естафеті (6+7,5 км) на чемпіонаті світу з біатлону в Поклюці (Словенія).

Українці мали 35,9 секунди відставання і використали 2 додаткові патрони на вогневих рубежах, передає Укрінформ.

"Золото" виграли французи, які показали час 36 хвилин 42,4 секунди і використали 5 додаткових патронів. 

Другою була команда Норвегії (+2,8 секунди відставання; 9), третьою - Швеції (+22,6; 8). 

У суботу, 20 лютого, в Поклюці пройдуть класичні естафети.

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Завершиться 55-й чемпіонат світу з біатлону 21 лютого мас-стартами.

Фото: Getty Images.

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