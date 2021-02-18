ЧС із біатлону: Україна - четверта в одиночному міксті

Збірна України у складі Артема Прими та Дар'ї Блашко фінішувала четвертою в одиночній змішаній естафеті (6+7,5 км) на чемпіонаті світу з біатлону в Поклюці (Словенія).

Українці мали 35,9 секунди відставання і використали 2 додаткові патрони на вогневих рубежах, передає Укрінформ. "Золото" виграли французи, які показали час 36 хвилин 42,4 секунди і використали 5 додаткових патронів. Другою була команда Норвегії (+2,8 секунди відставання; 9), третьою - Швеції (+22,6; 8). У суботу, 20 лютого, в Поклюці пройдуть класичні естафети. Читайте також: ЧС з біатлону: Легрейд виграв індивідуальну гонку, Прима - дев'ятий Завершиться 55-й чемпіонат світу з біатлону 21 лютого мас-стартами. Фото: Getty Images.