ЧС з біатлону: Легрейд виграв індивідуальну гонку, Прима - дев'ятий
Укрінформ
Норвезький біатлоніст Стурла Гольм Легрейд виграв у середу "золото" в індивідуальній гонці на 20 км з чотирма вогневими рубежами чемпіонату світу у Поклюці (Словенія).
Переможець показав час 49 хвилин 27,6 секунди і не припустився жодного промаху під час стрільби, передає Укрінформ.
"Срібло" здобув олімпійський чемпіон Арнд Пайффер з Німеччини (16,9 секунди відставання; 0 промахів), "бронзу" ще один представник Норвегії - Йоганнес Дале (+40,9; 1).
Найкращий час з українських біатлоністів, 9-й, показав Артем Прима (+2.31,2; 1). Артем Тищенко фінішував 44-м, Антон Дудченко- 46-м, Дмитро Підручний - 67-м.
Загалом в індивідуальній гонці стартував 101 учасник.
У четвер, 18 лютого, в Поклюці пройде одиночна змішана естафета.
Завершится чемпіонат світу з біатлону 21 лютого.
Фото: https://www.dagsavisen.no.