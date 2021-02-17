ЧС з біатлону: Легрейд виграв індивідуальну гонку, Прима - дев'ятий

Норвезький біатлоніст Стурла Гольм Легрейд виграв у середу "золото" в індивідуальній гонці на 20 км з чотирма вогневими рубежами чемпіонату світу у Поклюці (Словенія).

Переможець показав час 49 хвилин 27,6 секунди і не припустився жодного промаху під час стрільби, передає Укрінформ. "Срібло" здобув олімпійський чемпіон Арнд Пайффер з Німеччини (16,9 секунди відставання; 0 промахів), "бронзу" ще один представник Норвегії - Йоганнес Дале (+40,9; 1). Найкращий час з українських біатлоністів, 9-й, показав Артем Прима (+2.31,2; 1). Артем Тищенко фінішував 44-м, Антон Дудченко- 46-м, Дмитро Підручний - 67-м. Загалом в індивідуальній гонці стартував 101 учасник. Читайте також: Індивідуальну гонку чемпіонату світу виграла чеська біатлоністка У четвер, 18 лютого, в Поклюці пройде одиночна змішана естафета. Завершится чемпіонат світу з біатлону 21 лютого. Фото: https://www.dagsavisen.no.