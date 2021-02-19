«Продексіма» поступилася «Інтеру» і вилетіла з Ліги чемпіонів

Херсонці поступилися п'ятиразовим переможцям турніру.

Херсонська «Продексіма» програла в гостях «Мувістар Інтеру» 4:2 в 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів і закінчила виступи в турнірі, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі гравець «Інтера» Мартіноконера забив гол на 16-й хвилині.

В другому таймі херсонський колектив двічі відігрався. На 31-й хвилині за «Продексіму» забив Зварич. На 33-й хвилині за «Інтер» відзначився Борха. Петро Шотурма відновив паритет на 34-й хвилині. Під занавіс матчу в українців з'явився п'ятий польовий гравець. Це призвело до двох пропущених м'ячів в кінцівці зустрічі.

Чемпіони України не змогли пройти найтитулованіший клуб футзальної Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Петра Шотурму визнали найкращим чоловічим гравцем у футзал в 2020-му році за версією УАФ.

Фото: facebook.com.