Віктор Циганков став найкращим футболістом України в 2020-му році

Тренер «Зорі» Віктор Скрипник - найкращий тренер за підсумками минулого року.

Сьогодні відбулася церемонія нагородження найкращих футбольних зірок України-2020 від української асоціації футболу України, повідомляє Укрінформ.

Найкращим гравцем України в 2020-му році став лідер київського «Динамо» Віктор Циганков. Одну з найпрестижніших нагород церемонії вручив тренер збірної України Андрій Шевченко. Кращою футболісткою в свою чергу стала Дарина Апанащенко.

Найкращим тренером чоловічих команд 2020-го року в Україні став коуч луганської «Зорі» Віктор Скрипник. Переможець конкурував з тренерами «Десни» і «Динамо» Олександром Рябоконем і Мірчею Луческу відповідно.

Тренер «Ференцвароша» Сергій Ребров став найкращим українським тренером, який працює закордоном.

Найкращим українцем, який грає в іноземному клубі, став півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський. Безпосередньо під час церемонії Малиновський запевнив, що адаптація новоспеченого гравця «Аталанти» Віктора Коваленка проходить вдало.

Лідер «Шахтаря» Тайсон виборов перемогу в номінації кращого легіонера, який грає в українській прем'єр лізі.

Найкращим молодим гравцем 2020-го року став захисник київського «Динамо» Ілля Забарний. У минулому році він встиг дебютувати за молодіжну й дорослу збірні України й стати основним гравцем у команді Мірчі Луческу.

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Нагадаємо, завтра суд в Лозанні розгляне скаргу УАФ щодо технічної поразки України в матчі проти Швейцарії в рамках групового етапу Ліги націй.

Фото: УАФ.