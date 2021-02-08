Новий жіночий чемпіонат України з футболу у Віщій лізі стартує 1 серпня

Жіночі футбольні команди Вищої ліги вийдуть на старт чемпіонату України сезону-2021/2022 1 серпня нинішнього року, а Першої ліги - 15 серпня.

Такі дати схвалив Комітет жіночого футболу і затвердив виконкомом УАФ, повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Нагадаємо, що другий етап поточного жіночого чемпіонату Вищої ліги стартує 20 березня, а фінішує 29 травня. У Першій лізі дати старту та фінішу весняної частини такі - 21 березня та 27 червня.

Матчі Кубка України серед жіночих клубів (з 1/8 фіналу) стартують у середині березня.

Фото: uaf.ua.