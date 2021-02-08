Іранець Шахаб офіційно гратиме за ФК «Зоря»

Луганський футбольний клуб "Зоря" оголосив про трансфер іранського форварда донецького "Олімпіка" Захедітабара Шахаба.

Як повідомляє пресслужба луганської команди, контракт 25-річного гравця розрахований на чотири роки, передає Укрінформ.

У складі "Олімпіка" Шахаб провів 34 гри (2205 хвилин). Форвард забив 14 м'ячів і нині є одним з кращих бомбардирів чемпіонату України.

Прес-служба також зазначає, що іранець має лідерські якостей і яскраво виражену харизму.

Фото: zarya-lugansk.com.