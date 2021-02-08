Іранець Шахаб офіційно гратиме за ФК «Зоря»

Іранець Шахаб офіційно гратиме за ФК «Зоря»

Укрінформ
Луганський футбольний клуб "Зоря" оголосив про трансфер іранського форварда донецького "Олімпіка" Захедітабара Шахаба.

Як повідомляє пресслужба луганської команди, контракт 25-річного гравця розрахований на чотири роки, передає Укрінформ. 

У складі "Олімпіка" Шахаб провів 34 гри (2205 хвилин). Форвард забив 14 м'ячів і нині є одним з кращих бомбардирів чемпіонату України. 

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Прес-служба також зазначає, що іранець має лідерські якостей і яскраво виражену харизму.

Фото: zarya-lugansk.com.

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