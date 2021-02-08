«Динамо» розгромило БАТЕ на турецькому зборі

Футболісти київського «Динамо» провели заключний контрольний матч на другому навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

Спарпинг «Динамо» з білоруським БАТЕ завершився упевненою перемогою «біло-синіх» з рахунком 5:2, передає Укрінформ.

М'ячі у ворота борисівського клубу забили Віктор Циганков (7-а хвилина), Карлос Де Пена (20), Борис Копитович (24 - автогол), Міккель Дуелунд (85) і Жерсон Родрігеш (88); у складі БАТЕ відзначилися Шохбоз Умаров (79) та Антон Сорока (86).

Наступний матч динамівці проведуть 13 лютого проти донецького «Олімпіка» у 14-му турі Прем'єр-ліги України.

Нагадаємо, 18 і 25 лютого «Динамо» зіграє з бельгійським «Брюгге» в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.