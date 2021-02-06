Київське «Динамо» обіграло «Шкендію» на турецькому зборі

Футболісти київського "Динамо" з рахунком 1:0 перемогли у суботу команду "Шкендія" (Тетово) з Північної Македонії у своєму четвертому спарингу турецького збору.

М'яч на полі спорткомплексу Mardan в Анталії на 85-й хвилині забив Богдан Леднєв, передає Укрінформ.

Як повідомляло агентство, у першому контрольному матчі збору в Туреччині команда Мірчі Луческу поступилася лідеру чемпіонату Болгарії "Лудогорцю" - 1:2, потім перемогла тбіліське "Динамо" - 1:0 і зіграла внічию з болгарським клубом ЦСКА 1948 (Софія) - 2:2.

8 лютого кияни мають зіграти в Анталії з командою БАТЕ (Борисов, Білорусь).

Фото: fcdynamo.kiev.ua.