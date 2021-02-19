Соболенко і Мертенс виграли Australian Open у парному розряді

У Мельбурні визначилися переможці турніру серії Grand Slam Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу в жіночому парному розряді.

Чемпіонками Australian Open стали Аріна Соболенко з Білорусі та бельгійка Елізе Мертенс, які у фіналі взяли гору над чешками Катержиною Синяковою і Барбарою Крейчиковою - 6:2, 6:3, передає Укрінформ.

Для 25-річної Мертенс і 22-річної Соболенко це другий трофей на турнірах серії Grand Slam. У 2019 році тенісистки завоювали титул на Відкритому чемпіонаті США (US Open).

Нагадаємо, 20 лютого у фіналі жіночого одиночного розряду Australian Open зустрінуться японка Наомі Осака і американка Дженніфер Бреді.

Фото: Getty Images.