Україна залишається 12-ю в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Україна в 5-річному клубному рейтингу УЄФА продовжує посідати 12-е місце.

Як повідомляв Укрінформ, у перших матчах 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА футболісти донецького «Шахтаря» обіграли ізраїльський «Маккабі», а київське «Динамо» зіграло внічию з бельгійським «Брюгге», заробивши в коефіцієнт України 0,600 бала (1 набране очко ділиться на 5 команд, які стартували).

У поточній єврокампанії українські клуби набрали 6,000 бала, і це - 11-й показник у сезоні.

Наступного тижня «Шахтар» і «Динамо» можуть поповнити клубний коефіцієнт асоціації в матчах у відповідь плей-офф Ліги Європи.

Очолює таблицю коефіцієнтів УЄФА Іспанія (93,140). Далі йдуть Англія (91,854), Італія (72,724), Німеччина (72,284), Франція (55,248), Португалія (47,949), Росія (38,382), Голландія (37,200), Бельгія (36,500), Австрія (35,825), Шотландія (32,625 ), Україна (32,300).