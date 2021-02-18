Футбольний матч «Шахтар» - «Маккабі» теж пройде із глядачами

Матч у відповідь 1/16 фіналу футбольної Ліги Європи "Шахтар" (Донецьк) - "Маккабі" (Тель-Авів) пройде у Києві на НСК "Олімпійський" за присутности глядачів.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу, передає Укрінформ.

Донецький клуб 18 лютого розпочав реалізацію квитків для власників абонементів. Стандартні квитки коштують від 100 до 700 гривень. Найдорожчі у Sky Box - від 6 до 10 тисяч гривень. Усі квитки іменні, прохід на стадіон за паспортом або водійськими правами.

З 20 лютого стартує вільний продаж. Квитки доступні на shakhtar.com або в мобільному додатку FC Shakhtar (Google Play і App Store).

Матч "Шахтар" - "Маккабі" відбудеться 25 лютого. Початок - о 19.55.

Фото: shakhtar.com.