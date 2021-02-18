«Динамо» зіграє з «Брюгге» у білій формі
Напередодні гри була затверджена ігрова форма, повідомляє пресслужба ФК "Динамо".
"Відбулося передматчева нарада з організаційних питань, у якій взяли участь представники служб, задіяних у проведенні матчу. Серед інших питань були затверджені комплекти форми. Господарі поля зіграють у своїй домашній формі білого кольору з горизонтальними синіми смужками. Динамівський голкіпер зіграє в сірому", - зазначається у повідомленні.
Напередодні було змінено час початку матчу. Стартовий свисток пролунає о 17.00. Крім того, прийнято рішення про допуск глядачів на стадіон.
Як повідомляв Укрінформ, поєдинок "Динамо" - "Брюгге" пройде на НСК "Олімпійський" у четвер і розпочнеться о 17.00. У прямому ефірі зустріч транслюватиме телеканал "Футбол 1".
Фото: fcdynamo.kiev.ua.