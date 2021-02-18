МОЗ включив у Програму медгарантій мобільні психіатричні бригади

Міністерство охорони здоров'я запроваджує мобільні психіатричні бригади в рамках програми медгарантій на 2021 рік.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу розповіла заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

“У 2021 році у рамках Програми медичних гарантій впроваджується новий пакет допомоги, який буде орієнтований на надання допомоги людям із розладами психічного здоров’я в амбулаторних умовах. Це мобільні психіатричні бригади. Таким чином ми зможемо наближувати допомогу особам, які мають проблеми з психічним здоров’ям, власне у громаді на первинній ланці”, - сказала Микичак.

Як повідомлялося, Програма медичних гарантій на 2021 рік розпочнеться з 1 квітня 2021 року. У ній передбачено 35 пакетів медичних послуг, з яких 2 - нові та 5 - виокремлені з існуючих.

Також у межах програми медичних гарантій у 2021 році буде розширено перелік лікарських засобів для реімбурсації.