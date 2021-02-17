НБА: «Нью-Орлеан» розгромив «Мемфіс», «Міннесота» поступилася «Лейкерс»
Укрінформ
У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.
«Нью-Орлеан» в гостях здобув переконливу перемогу над «Мемфіс» (144:113), а «Міннесота» вдома програла «Лейкерс» (104:112), передає Укрінформ.
Результати поєдинків ігрового дня:
«Бостон Селтікс» - «Денвер Наггетс» - 112:99 (30:26, 29:28, 27:21, 26:24)
«Мемфіс Гріззліс» - «Нью-Орлеан Пеліканс» - 113:144 (32:29, 26:34, 23:38, 32:43)
«Мілуокі Бакс» - «Торонто Репторс» - 113:124 (33:33, 31:31, 27:30, 22:30)
«Міннесота Тімбервулвз» - «Лос-Анджелес Лейкерс» - 104:112 (27:30, 29:27, 28:29, 20:26)
«Оклахома-Сіті Тандер» - «Портленд Трейл Блейзерс» - 104:115 (21:34 29:30, 29:29, 25:22)
«Фінікс Санс» - «Бруклін Нетс» -124:128 (33:22, 42:32, 25:34, 24:40).