Американець Тібодо залишив «Київ-Баскет»
Укрінформ
Клуб української баскетбольної Суперліги "Київ-Баскет" розірвав контракт з американцем Тревіном Тібодо за обопільним рішенням сторін.
Про причини розірвання контракту пресслужба БК "Київ-Баскет" не повідомляє, передає Укрінформ.
24-річний американський форвард приєднався до української команди лише місяць тому. За цей час він час встиг зіграти 6 матчів в Суперлізі, у яких в середньому набирав за гру 5,7 очка та робив 3,7 підбирання з ефективністю 9,7.
У Кубку ФІБА-Європи за три поєдинки групового етапу Тібодо в середньому мав 5,7 очка, 5,3 підбирання з ефективністю 6,7.
Додамо, що "Київ-Баскет" лідирує у чемпіонаті України.
Фото: kyiv-basket.com.ua.