Американець Тібодо залишив «Київ-Баскет»

Клуб української баскетбольної Суперліги "Київ-Баскет" розірвав контракт з американцем Тревіном Тібодо за обопільним рішенням сторін.

Про причини розірвання контракту пресслужба БК "Київ-Баскет" не повідомляє, передає Укрінформ.

24-річний американський форвард приєднався до української команди лише місяць тому. За цей час він час встиг зіграти 6 матчів в Суперлізі, у яких в середньому набирав за гру 5,7 очка та робив 3,7 підбирання з ефективністю 9,7.

У Кубку ФІБА-Європи за три поєдинки групового етапу Тібодо в середньому мав 5,7 очка, 5,3 підбирання з ефективністю 6,7.

Додамо, що "Київ-Баскет" лідирує у чемпіонаті України.

Фото: kyiv-basket.com.ua.