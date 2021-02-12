Суперліга: «Київ-Баскет», «Запоріжжя» і «Черкаські Мавпи» перемогли
Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У матчі третього кола «Київ-Баскет» (Київ) переграв «Харківських Соколів» 135:35, повідомляє Укрінформ.
Команда з Києва знищила дубль «Харківських Соколів». Найрезультативніший гравець матчу: Тревін Тібодо («Київ-Баскет») – 24.
В другому матчі дня «Запоріжжя» виграло в «Одеси» 84:79. Найрезультативніший гравець матчу: Клим Артамонов («Одеса») – 18.
В третьому матчі дня «Черкаські Мавпи» перемогли «Тернопіль» 86:68. Найрезультативніший гравець матчу: Джонс Камерон Скотт («Черкаські Мавпи») – 25.
Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 17 перемог (4 поразки) = 81.0%, «Дніпро» - 15 (5) = 75.0%, «Хімік» - 13 (7) = 65.0%, «Прометей» - 12 (7) = 63.2%, «Запоріжжя» - 13 (8) = 61.9%, «Тернопіль» - 14 (9) = 60.9%.
Як повідомляв Укрінформ, раніше у матчах третього кола(київському «баблі») регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги «Будівельник» розгромив другий склад «Харківських Соколів» 112:45, «Черкаські Мавпи» несподівано обіграли «Київ-Баскет» 79:56, а «Прометей» переміг «Одесу» 91:73.
Фото: сайт ФБУ