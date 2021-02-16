Побили власний рекорд Гіннеса: у Канаді зіграли найдовшу в світі хокейну гру

У місті Едмонтон у канадській провінції Альберта відіграли 252-годинну благодійну хокейну гру на відкритому повітрі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CBC News.

Зазначається, що участь у грі, яка тривала цілодобово більше тижня, почергово брало 40 людей. Остаточний рахунок виявився 2649 проти 2528.

Метою гри був збір благодійних пожертв на дослідження методів лікування раку в університеті Альберти. За словами організаторів, їм вдалося зібрати понад 1,8 млн дол. (близько 1,45 млн дол. США), перевершивши очікування.

Довга благодійна хокейна гра проходила в Едмонтоні вже всьоме. Її учасникам вдалося побити власний рекорд Гіннеса, встановлений раніше. Особливістю цьогорічного поєдинку була рекордно низька температура, що панувала усі 10 днів. Подекуди температура повітря опускалася нижче позначки -40 градусів.

Фото: Mandy Kostiuk