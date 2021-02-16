Джокович вийшов у півфінал Australian Open

Серб вдев’яте в кар’єрі пробився у півфінал цього турніру з серії Grand Slam

Новак Джокович (Сербія, 1-й сіяний на турнірі) вийшов у півфінал Australian Open, обігравши Олександра Звєрєва (Німеччина, 6) – 6:7, 6:2, 6:4, 7:6, передає Укрінформ.

Тенісисти провели на корті три з половиною години. Вирішальним у матчі став четвертий сет: Джокович програвав 0:3, але зумів довести партію до тай-брейку, де і дотиснув німця.

Джокович вдев’яте в кар’єрі пробився у півфінал цього турніру з серії Grand Slam. Усі попередні рази він брав у підсумку титул.

У півфіналі Джоковіч зіграє з росіянином Асланом Карацевим (114-я ракетка світу), який обіграв Григора Димитрова (Болгарія, 18) – 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

Завтра в 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії зіграють росіяни Андрій Рубльов з Данилом Медведєвим, а також Стефанос Ціціпас (Греція) з Рафаелем Надалем (Іспанія).

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