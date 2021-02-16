Серена Вільямс удев'яте зіграє у півфіналі Australian Open

23-разова переможниця турнірів Grand Slam в одиночному розряді американка Серена Вільямс вийшла у вівторок до півфіналу Australian Open-2021.

В 1/4 фіналу 39-річна теннісітка (№11 WTA) упевнено обіграла румунку Симону Халеп (2) - 6:3, 6:3, передає Укрінформ.

Серена удев'яте виступить у півфіналі австралійського "мейджора" і жодного разу не програвала на цій стадії у Мельбурні. Це також буде 40-й півфінал для американки на турнірах Grand Slam.

За вихід у фінал Серена посперечається з Наомі Осакою (3). Японка двічі обіграла Вільямс 2018 року на старті турніру в Майамі та у фіналі US Open, а 2019 року американка перемогла суперницю у чвертьфіналі змагань у Торонто.

Фото: usopen.org.