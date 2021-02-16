Моурінью визнали найкращим тренером XXI століття за версією IFFHS

Моурінью визнали найкращим тренером XXI століття за версією IFFHS

Укрінформ
Наставник лондонського «Тоттенгема» португалець Жозе Моурінью названий кращим тренером XXI століття за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS).

Про це повідомляється на сайті організації, передає Укрінформ.

Моурінью чотири рази вигравав нагороду кращому тренеру світу (2004, 2005, 2010 2012), а також протягом останніх 16 років регулярно входить до десятки кращих фахівців за версією IFFHS.

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Друге місце посів головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов, а третє між собою розділили екс-наставник «Манчестер Юнайтед» шотландець сер Алекс Фергюсон та іспанець Хосеп Гвардіола, який очолює «Манчестер Сіті».

Фото: Getty Images.

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