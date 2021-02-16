Моурінью визнали найкращим тренером XXI століття за версією IFFHS

Наставник лондонського «Тоттенгема» португалець Жозе Моурінью названий кращим тренером XXI століття за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS).

Про це повідомляється на сайті організації, передає Укрінформ.

Моурінью чотири рази вигравав нагороду кращому тренеру світу (2004, 2005, 2010 2012), а також протягом останніх 16 років регулярно входить до десятки кращих фахівців за версією IFFHS.

Друге місце посів головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов, а третє між собою розділили екс-наставник «Манчестер Юнайтед» шотландець сер Алекс Фергюсон та іспанець Хосеп Гвардіола, який очолює «Манчестер Сіті».

Фото: Getty Images.