ФК "Аль-Хіляль" звільнив Резвана Луческу з посади головного тренера
Укрінформ
Румунського фахівця Резвана Луческу звільнили з посади головного тренера футбольного клубу "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії.
Про це аравійський клуб повідомляє на сторінці у Twitter, передає Укрінформ.
Із саудівцями 51-річний син наставника київського "Динамо" Мірчі Луческу ставав переможцем Ліги чемпіонів Азіатської футбольної конфедерації (АФК) та чемпіоном Саудівської Аравії.
На звільнення вплинули останні результати команди - три поразки у 4-х матчах.
Разван Луческу працював з клубом "Аль-Хіляль" з літа 2019 року.
Фото: en.wikipedia.org.