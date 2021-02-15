ФК "Аль-Хіляль" звільнив Резвана Луческу з посади головного тренера

Румунського фахівця Резвана Луческу звільнили з посади головного тренера футбольного клубу "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії.

Про це аравійський клуб повідомляє на сторінці у Twitter, передає Укрінформ.

Із саудівцями 51-річний син наставника київського "Динамо" Мірчі Луческу ставав переможцем Ліги чемпіонів Азіатської футбольної конфедерації (АФК) та чемпіоном Саудівської Аравії.

На звільнення вплинули останні результати команди - три поразки у 4-х матчах.

Разван Луческу працював з клубом "Аль-Хіляль" з літа 2019 року.

Фото: en.wikipedia.org.