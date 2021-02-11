«Баварія» виграла клубний чемпіонат світу з футболу

Футболісти німецької «Баварії» стали переможцями клубного чемпіонату світу з футболу, який пройшов в Катарі.

У фіналі турніру на Education City Stadium в Аль-Раяні «Баварія» здобула перемогу над мексиканським «Тігресом» - 1:0, передає Укрінформ.

Вирішальний м'яч на 59-й хвилині зустрічі забив французький захисник мюнхенців Бенжамен Павар.

Як повідомлялося, бронзовим призером турніру став єгипетський «Аль-Ахлі», який у матчі за 3-тє місце по пенальті взяв гору над бразильським «Палмейрасом» (3:2).

Відзначимо, що перший клубний чемпіонат світу з футболу пройшов у січні 2000 року в Бразилії. Турнір був задуманий Міжнародною федерацією футболу (ФІФА) як заміна Міжконтинентального кубка, який щорічно проводився в Токіо (Японія) між переможцями європейської Ліги чемпіонів та південноамериканського Кубка Лібертадорес з 1960 по 2004 рік.

Нині змагання проводяться між найсильнішими представниками шести континентальних конфедерацій світу.

Фото: fcbayern.com.