Українські фристайлісти здобули шість медалей Кубку Європи у Красії
Укрінформ
Дві золоті, одну срібну і три бронзові нагороди вибороли українські фристайлісти на домашньому етапі Кубка Європи з лижної акробатики.
Змагання проходили на гірськолижному курорті Красія на Закарпатті, повідомили Укінформу у пресслужбі НОК України.
Переможний дубль зробив Максим Кузнецов. "Срібло" та "бронза" на рахунку Володимира Кушніра.
На третю сходинку п'єдесталу зійшли Ангеліна Брикіна і Анастасія Гасюк.
Фото: hotelsbukovel.com.