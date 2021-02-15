Українські фристайлісти здобули шість медалей Кубку Європи у Красії

Дві золоті, одну срібну і три бронзові нагороди вибороли українські фристайлісти на домашньому етапі Кубка Європи з лижної акробатики.

Змагання проходили на гірськолижному курорті Красія на Закарпатті, повідомили Укінформу у пресслужбі НОК України. Переможний дубль зробив Максим Кузнецов. "Срібло" та "бронза" на рахунку Володимира Кушніра. Читайте також: Цимбал показав у пасьюті кращий результат у кар'єрі, Прима - кращий на ЧС На третю сходинку п'єдесталу зійшли Ангеліна Брикіна і Анастасія Гасюк. Фото: hotelsbukovel.com.