Українські фристайлісти здобули шість медалей Кубку Європи у Красії

Українські фристайлісти здобули шість медалей Кубку Європи у Красії

Укрінформ
Дві золоті, одну срібну і три бронзові нагороди вибороли українські фристайлісти на домашньому етапі Кубка Європи з лижної акробатики.

Змагання проходили на гірськолижному курорті Красія на Закарпатті, повідомили Укінформу у пресслужбі НОК України.

Переможний дубль зробив Максим Кузнецов. "Срібло" та "бронза" на рахунку Володимира Кушніра.

Читайте також: Цимбал показав у пасьюті кращий результат у кар'єрі, Прима - кращий на ЧС

На третю сходинку п'єдесталу зійшли Ангеліна Брикіна і Анастасія Гасюк.

Фото: hotelsbukovel.com.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-