Цимбал показав в пасьют кращий результат в кар'єрі, Прима - кращий на ЧС

У Поклюці триває чемпіонат світу з біатлону.

Український біатлоніст Артем Прима зайняв 8-е місце в гонці переслідування на чемпіонаті світу в Поклюці, Богдан Цимбал став 18-м, повідомляє Укрінформ.

Цей результат став найкращим у кар'єрі Артема на чемпіонатах світу, а також другим кращим в кар'єрі.

Раніше кращим результатом Прими на чемпіонаті світу було 20-е місце в мас-старті в Антхольці і в спринті в Поклюці.

Також 8-у позицію Прима займав в спринті на етапі Кубка світу в Рупольдінгу в 2020 році.

Богдан Цимбал також оновив особистий рекорд. Раніше він був 30-м у спринті на цьому світовій першості.

Нагадаємо, Екгофф вчора виграла спринг чемпіонату світу, Підгрушна - 11-а.

Фото: biathlon.com.ua.