Виїзний матч «Брюгге» проти «Шарлеруа» скасували через стан поля

Нова дата проведення матчу поки невідома.

Матч 26-го туру чемпіонату Бельгії «Шарлеруа» - «Брюгге» перенесли на невизначений термін, повідомляється на офіційному сайті «Брюгге», передає Укрінформ.

Зустріч повинна була початися о 19:15 сьогодні, 14 лютого. Але її скасували через стан поля на домашній арені «Шарлеруа». У місті Шарлеруа в момент початку зустрічі температура була 3 градуси вище нуля.

Нова дата матчу буде призначена пізніше.

Нагадаємо, «Брюгге» 18 лютого зіграє проти «Динамо» в Києві. На момент початку матчу синоптики прогнозують близько 15 градусів нижче нуля.

Фото: clubbrugge.be.