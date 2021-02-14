Серія А: «Аталанта» з Малиновським виграла у «Кальярі»

Коваленко і Малиновський були в заявці, але на полі з'явився тільки Руслан.

«Аталанта» в гостях виграла у «Кальярі» 1:0 в 22-му турі Серії А, повідомляє Укрінформ.

Протягом обох таймів команди не спромоглися створити явних гольових моментів. В кінці зустрічі Луїс Муріель забив гол і приніс «Аталанті» перемогу

Українські півзахисники «Аталанти» Віктор Коваленко і Руслан Малиновський були в заявці на гру, але в гру вступив лише Руслан на 85-й хвилині. Після цієї перемоги «бергамаски» залишаться на 7-му місці в чемпіонаті Італії.

Нагадаємо, «Мілан» очолює Серію А - 49 очок після 22-х матчів. Чинний чемпіон «Ювентус» на четвертій позиції.

Фото: Getty Images.