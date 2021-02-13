Серіа А: «Наполі» мінімально обіграв «Ювентус»

Серіа А: «Наполі» мінімально обіграв «Ювентус»

Укрінформ
Неаполітанці підіймаються в зону Ліги чемпіонів.  

«Наполі» вдома переміг туринський «Ювентус» 1:0 в 21-му турі Серії А, повідомляє Укрінформ.

Єдиний гол в матчі забив лідер «Наполі» Лоренцо Інсіньє з пенальті на 31-й хвилині.

Після цієї перемоги підопічні Дженаро Гаттузо мають в активі 40 пунктів і посідають четверте місце в турнірній таблиці. Таку ж кількість очок має «Рома», але поступається «Наполі» за додатковими показниками.

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Нагадаємо, «Мілан» лідирує в Серії А - 49 пунктів після 21-го матчу. Чинний чемпіон «Ювентус» посідає 3-тє місце, маючи 42 очки, «Наполі» - четверте.    

Фото: gazzetta.it.

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