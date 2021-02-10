«Аталанта» вийшла у фінал Кубка Італії

В матчі за трофей команда Малиновського і Коваленка зіграє проти «Ювентуса».

Другим фіналістом Кубка Італії стала «Аталанта» (Бергамо), яка за сумою двох матчів (3:1 і 0:0) пройшла у півфіналі «Наполі», передає Укрінформ.

Перший матч між командами завершився внічию 0:0. А в Бергамо господарі забили двічі вже до 16-й хвилини. Відзначились Сапата і Пессіна.

На початку другого тайму Лосано один м’яч відіграв. На 78-й хвилині Пессіна відновив перевагу «Аталанти» у два м’ячі. 3:1 – перемога «Аталанти».

Українські півзахисники «Аталанти» Руслан Малиновський і Віктор Коваленко провели матч на лаві запасних.

У фіналі Кубка Італії «Аталанта» зіграє з «Ювентусом».