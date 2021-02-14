Матч «Десна» - «Динамо» відбудеться на стадіоні імені Лобановського

Гра відбудеться наступної неділі, 21 лютого.

Матч 15-го туру чемпіонату України між «Десною» і «Динамо» відбудеться в Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського, повідомляється на офіційному сайті «Динамо», передає Укрінформ.

Клуби узгодили перенос номінально виїзного для киян матчу з Чернігова до столиці України.

«Десна» і «Динамо» зіграють наступної неділі, 21 лютого. Початок зустрічі - о 19:30.

Вчора обидві команди провели перші матчі чемпіонату України після зимової паузи: «Динамо» здобуло вольову перемогу над «Олімпіком» (3:1), а «Десна» мінімально програла «Зорі» (1:2).

Нагадаємо, після 14 турів «Динамо» лідирує в чемпіонаті з 33 очками. «Десна» йде на третьому місці і відстає від киян на 10 балів.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.